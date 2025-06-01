Беспорядки футбольных фанатов во Франции: два погибших, 559 задержанных

Министерство внутренних дел Франции подтвердило гибель двух человек и задержание 559 участников беспорядков, которые начались во время празднования победы парижского "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AFP.

По последним данным французского МВД, в ночь на воскресенье было задержано 559 человек, из них 491 – в Париже. В результате 320 задержанных были взяты под стражу, в том числе 254 в столице Франции.

Кроме того, ведомство подтвердило смерть 17-летнего подростка в юго-западном городе Дакс во время празднования победы ПСЖ и сообщило о смерти мужчины, которого на юго-западе Парижа сбил автомобиль.

Во время беспорядков также 192 человека получили ранения, из них 22 правоохранителя и семеро пожарных, и было зарегистрировано 692 пожара, в частности поджоги 264 транспортных средств.

Столкновения между полицией и футбольными болельщиками произошли после того, как в субботу вечером ПСЖ впервые выиграл финал Лиги чемпионов.

Матч между ПСЖ и миланским "Интером" состоялся в Мюнхене, но около 48 тысяч болельщиков смотрели финал на большом экране на домашнем стадионе ПСЖ "Парк де Пренс" в Париже.

Напомним, в нидерландском городе Эйндховен 19 мая вспыхнули массовые беспорядки во время празднования победы местного футбольного клуба ПСВ в национальном чемпионате.