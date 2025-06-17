США и Великобритания финализировали торговое соглашение на саммите в Канаде

Торговое соглашение между Великобританией и США подписано и "заключено".

Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с британским премьером Киром Стармером на саммите G7 в канадском Кананаскисе, передает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

"Мы подписали ее, и она заключена. Это справедливое соглашение для обеих сторон. Оно создаст много рабочих мест и принесет большие доходы", – заявил Трамп о соглашении.

Стармер заявил, что документ "вводит" соглашение о снижении пошлин на автомобили и аэрокосмическую продукцию, назвав его "очень важным соглашением".

"Так что это очень хороший день для обеих наших стран – настоящий знак силы", – добавил премьер-министр.

Трамп добавил, что Великобритания "очень хорошо защищена" от любых будущих пошлин, сказав: "Вы знаете почему? Потому что они мне нравятся".

Однако он не сказал, будут ли пошлины на экспорт британской стали в США установлены на уровне 0%, сказав: "Мы предоставим вам эту информацию чуть позже".

Правительство Великобритании заявляет, что США "обязались" отменить пошлины на британские аэрокосмические товары, такие как двигатели и детали самолетов, которые сейчас составляют 10%.

Ожидается, что соглашение "вступит в силу до конца месяца".

По словам правительства, пошлины на импорт автомобилей снизятся с 27,5% до 10%, что "сэкономит автопроизводителям сотни миллионов в год и защитит десятки тысяч рабочих мест".

Белый дом заявляет, что ежегодно на импорт по этой ставке будет выделено 100 000 автомобилей.

Но со сталью ситуация несколько сложнее.

Великобритания является единственной страной, которая освобождена от глобальной 50% пошлины на сталь, что означает, что ставка для Великобритании остается на прежнем уровне 25%.

Ожидалось, что эта пошлина будет полностью отменена, но правительство теперь заявляет, что "будет продолжать двигаться вперед и добиваться прогресса в направлении 0% пошлины на основные виды стали, как было согласовано".

Белый дом заявляет, что США "немедленно установят квоты по ставкам наибольшего благоприятствования для стальных и алюминиевых изделий".

Другие ключевые части соглашения включают квоты на импорт и экспорт говядины, и правительство подчеркивает, что "любой импорт из США должен соответствовать британским стандартам безопасности пищевых продуктов".

На данный момент тарифы на фармацевтические препараты не изменяются, и правительство заявляет, что "продолжит работу, чтобы защитить отрасль от любых дальнейших тарифов".

Белый дом заявляет, что "обязался добиться значительно преференциальных условий".

Трамп также похвалил Стармера как "замечательного" премьер-министра, добавив: "Мы обсуждали это соглашение шесть лет, и он сделал то, чего они не смогли сделать".

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что ожидает финализации еще нескольких торговых соглашений до завершения саммита "Группы семи" в Канаде.

Менее чем через месяц, 9 июля, истекает срок отсрочки крупных тарифов, которые Трамп объявил в апреле, а затем приостановил для переговоров.

Из администрации уже поступали сигналы о том, что этот срок могут продлить, чтобы дать больше времени на переговоры для заключения торговых соглашений. В то же время Трамп заявил, что планирует озвучить партнерам односторонние условия, которые они должны "принять или отклонить".