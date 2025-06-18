Reuters: Келлог планирует встречу с Лукашенко в Беларуси

Спецпосланник президента США Кит Келлог планирует в ближайшие дни посетить Беларусь для встречи с лидером страны, поскольку переговоры о прекращении огня между Украиной и Россией остаются в тупике.

Об этом стало известно Reuters из четырех источников, осведомленных по этому вопросу, передает "Европейская правда".

Если представитель администрации Трампа, посланник в Украине Кит Келлог, встретится с главой Беларуси Александром Лукашенко, он станет самым высокопоставленным чиновником США, посетившим авторитарное государство за последние годы.

Точная повестка встречи неизвестна, хотя Келлог в частной беседе назвал эту поездку шагом, который может помочь возобновить мирные переговоры, направленные на прекращение войны России против Украины, сообщили два источника, пожелавшие остаться анонимными, поскольку поездка не была обнародована.

Государственный департамент и посольство Беларуси в Вашингтоне отказались от комментариев. Келлог и Белый дом не ответили на запросы о комментариях.

Планирование таких поездок требует тщательных переговоров, и не исключено, что поездка может быть отменена или изменена в последний момент.

В 2020 году, во время первого срока Трампа, госсекретарь Майк Помпео посетил Беларусь, что стало самым высоким за последние 20 лет визитом представителя США в эту страну. Поездка была частью кампании первой администрации Трампа по улучшению отношений с Беларусью в то время, когда отношения между Минском и Москвой находились на низком уровне.

Преемник Трампа, президент-демократ Джо Байден, изменил курс после выборов в Беларуси в 2020 году, которые международные наблюдатели осудили как несвободные и несправедливые. После выборов произошли массовые уличные протесты, которые были жестоко подавлены, и Беларусь была в основном изолирована западными странами.

США приостановили работу своего посольства в 2022 году, когда Вашингтону стало ясно, что страна поддержит Россию в ее вторжении в Украину.

Однако во время второго срока Трампа администрация возобновила усилия по налаживанию рабочих отношений с Беларусью.

Один американский чиновник сообщил Reuters, что администрация Трампа внутренне обсуждала способы вывести Минск из сферы влияния Москвы и приблизить к Вашингтону, хотя бы частично.

Ранее Кит Келлог отметил усилия, которые прилагает президент Украины Владимир Зеленский для достижения мира, а также добавил, что пытался донести это до главы Белого дома Дональда Трампа.

Недавно Келлог заявлял, что Соединенные Штаты считают справедливыми опасения России по поводу расширения НАТО и готовы обсуждать это.

Он также советовал Украине не отказываться от переговоров с РФ.