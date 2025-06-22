СМИ: США применили бомбы для пробития бункеров для ударов по Ирану

Соединенные Штаты применили бомбу, известную как "bunker buster" ("уничтожитель бункеров"), для ударов по ядерным объектам в Иране.

Об этом CNN сообщили два осведомленных собеседника, пишет "Европейская правда".

Собеседники американского телеканала заявили, что во время удара по иранским ядерным объектам США использовали бомбу GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP), известную как "bunker buster" ("уничтожитель бункеров").

В информационной справке Военно-воздушных сил США указано, что MOP – это 13,6-тонная бомба, заряженная 2,7 тоннами взрывчатки. Она создана для того, чтобы "добираться и уничтожать оружие массового поражения противников, спрятанное в хорошо защищенных объектах".

Единственными самолетами, способными нести эти бомбы, являются американские стратегические бомбардировщики B-2 Spirit.

Точное количество сброшенных MOP неизвестно. Отмечается, что удары в субботу, 21 июня, стали первым известным случаем оперативного применения этой бомбы.

Отметим, после того как США нанесли удар по ядерным объектам Ирана, Трамп предупредил эту страну от "любой мести".

В своем обращении к нации американский президент заявил, что целью США было "уничтожение возможностей по обогащению ядерных материалов в Иране и устранение ядерной угрозы от государства, которое является главным спонсором терроризма в мире".

Также он заверил, что ключевые ядерные объекты в Иране "полностью и окончательно уничтожены".

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что его страна "оставляет за собой все возможные варианты для защиты".

О том, как Трамп принимал решение о нанесении ударов по Ирану, можно прочитать в статье "Никто не знает, что я хочу сделать": как Трамп готовит решение о войне США с Ираном.