Зеленский рассказал, какие расходы на оборону смогут остановить Путина

Президент Украины считает корректной цель по расходованию 5% ВВП на оборону, которую установит саммит НАТО, и рассчитывает, что доля этих расходов пойдет на ВСУ.

Об этом он заявил, открывая форум оборонной индустрии, который проходит в Гааге в рамках саммита НАТО, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Зеленский напомнил, что Россия отвергла все мирные предложения, в том числе американское, и выразил оценку, что Путин считает продолжение войны политически необходимым.

"Возможно, он связывает свое политическое выживание со своей способностью убивать. Пока он убивает – он жив, и наша разведка это подтверждает", – заявил президент и подчеркнул, что Россия, по данным украинской разведки, также "планирует новые военные операции на территории НАТО", а война против Украины позволяет ему приготовиться к этому.

"Без сомнения, надо остановить его в Украине, но его цель выходит за пределы Украины", – добавил он.

Владимир Зеленский подчеркнул, что это требует финансирования: "Европейские страны должны повысить оборонные бюджеты, и мы считаем, что 5% ВВП – это правильный уровень. Объединенная Европа должна создать такую оборонную способность, которая разрушит российскую иллюзию, что война в Европе сможет что-то принести".

Зеленский также выразил убеждение, что у Путина надо "забрать возможность безнаказанно вести войну в Украине". Для этого он просит государства ЕС принять решение, "чтобы каждая страна обязалась передавать хотя бы 0,25% ВВП на оборону Украины". Также президент подчеркнул важность того, чтобы Запад перекрыл пути поставки в Россию компонент, которые используются в новейшем высокоточном оружии РФ.

Ранее стало известно, что немецкие оборонные компании требуют от НАТО долгосрочных обязательств для увеличения производства.

В то же время Минфин Германии заложил 3,5% ВВП оборонных расходов на 2029 год.