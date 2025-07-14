Суд Нидерландов конфисковал 96 млн евро у одиозного наркобарона

Суд нидерландского города Роттердам в понедельник постановил конфисковать 96 миллионов евро незаконно полученных доходов Йоса Лейдеккерса – одного из самых известных наркобаронов Европы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

В своем решении суд установил, что благодаря преступной деятельности Лейдеккерс в целом заработал почти 127 миллионов евро, "из которых он должен выплатить государству более 96 миллионов евро".

Сам наркобарон не присутствовал на заседании и не имел адвоката, поэтому дело рассматривалось заочно.

Изначально нидерландские прокуроры требовали конфисковать у Лейдеккерса рекордные 221 миллион евро, но суд Роттердама постановил, что эта оценка была основана на слишком широкой правовой базе.

В июне 2024 года Лейдеккерса заочно приговорили к 24 годам тюремного заключения за вооруженное нападение, заказ убийства и организацию поставок кокаина.

Он находится в списке самых разыскиваемых лиц Европола, а европейская полиция предлагает 200 тысяч евро за информацию, которая приведет к его аресту. Считается, что наркобарон в настоящее время скрывается в Сьерра-Леоне.

Ранее сообщалось, как в нескольких супермаркетах в Нидерландах за несколько дней обнаружили пакеты с наркотиками в грузах бананов, поступивших в магазины.