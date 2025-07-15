СМИ: в Пентагоне проверяют двух ключевых помощников министра обороны

Два ведущих следственных органа Пентагона расследуют деятельность двух близких помощников министра обороны Пита Хегсета и их роль в споре вокруг использования приложения Signal для обсуждения конфиденциальной информации.

Об этом сообщили Politico три человека, знакомые с ходом расследований, передает "Европейская правда".

Офис генерального инспектора Министерства обороны впервые начал расследование в начале апреля, чтобы выяснить, нарушил ли Хегсет стандарты ведомства по обмену секретной информацией, используя коммерческое приложение для обмена сообщениями для обсуждения планов активных нападений в Йемене.

В рамках этого расследования следователи выясняют, помог ли старший помощник Хегсета Рики Бурия создать незащищенную интернет-линию, которая обходила протоколы безопасности ведомства и позволила Хегсету получить доступ к Signal, не одобренный для использования правительством при обсуждении секретной информации по соображениям безопасности.

В рамках отдельного расследования, которое ведет Управление специальных расследований ВВС США, федеральный правоохранительный орган в составе Пентагона, следователи выясняют, мог ли Бурия являться источником утечки информации, когда он присутствовал на секретных встречах как военный помощник в начале этого года и имел доступ к устройствам Хегсета.

По словам трех человек, следователи Агентства ВВС, известного как OSI, также хотят знать, посещал ли личный адвокат главы Пентагона Тим Парлаторе, являющийся одним из главных советников Минобороны, встречи, на которых обсуждалась секретная информация, превышающая его уровень допуска, и какую роль он играл в расследовании утечки информации.

Ранее не сообщалось, что расследование Минобороны сосредоточилось на двух ключевых помощниках Хегсета.

Расследование действий Хегсета и его ближайшего окружения может еще больше дестабилизировать ситуацию в высших эшелонах Пентагона после того, как ряд увольнений в ходе расследования утечек информации оставил министра обороны без руководителя аппарата и главного советника по политике на несколько месяцев.

Напомним, в марте тогдашний советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц случайно добавил журналиста в групповой чат Signal, где обсуждались секретные планы по нападению в Йемене.

В результате этого инцидента Уолтц был уволен, а использование Signal в Белом доме ограничили.