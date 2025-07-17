В США заявили, что "спешат" передать Украине оружие по плану Трампа

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что администрация Трампа пытается как можно скорее передать Украине американское оружие в рамках плана по продаже его Альянсу.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP, об этом он сказал журналистам на брифинге в четверг.

Американский посол при НАТО заверил, что в США принимают меры для быстрой поставки оружия в Украину в соответствии с планом Трампа.

"Мы все спешим, чтобы способствовать этому и завершить это дело, и, знаете, я думаю, что все на самом деле движется очень быстро. Но я не могу подтвердить дату, когда все это будет завершено", – сказал он.

Уитакер заявил, что сейчас продолжаются переговоры о продаже США систем Patriot, которые уже есть в арсенале американской армии.

"Мы никогда не поставим Соединенные Штаты в стратегически невыгодное положение и обеспечим, чтобы у нас было все необходимое. В то же время, думаю, мы все признаем насущную потребность Украины в том, что ей сейчас необходимо на поле боя и для защиты своих городов", – сказал посол.

Он добавил, что среди других вариантов, которые обсуждаются, является отправка европейскими странами своих систем в Киев сейчас и возможность приобрести их замену прежде всего в США.

Напомним, 14 июля президент США Дональд Трамп объявил о соглашении между США и НАТО, по которому поставки американского оружия Украине будут оплачиваться европейскими союзниками.

Также Трамп анонсировал отправку Украине дополнительных зенитно-ракетных комплексов Patriot.

По крайней мере для части европейских союзников США объявленный Трампом план покупки европейцами американского оружия для Украины стал сюрпризом, неопределенность остается и в вопросе, кто именно будет поставлять системы Patriot.