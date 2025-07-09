Премьер Испании представил меры борьбы с коррупцией на фоне скандалов с его партией

Премьер-министр Испании Педро Санчес представил меры по борьбе с коррупцией в ответ на ряд коррупционных дел, в которых замешана возглавляемая им Социалистическая партия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Выступая в среду в парламенте на внеочередном заседании, посвященном расследованию коррупционного дела с участием бывшего чиновника Социалистической партии Сантоса Сердана, испанский премьер взял на себя ответственность за свою ошибку, но неоднократно заявил, что не уйдет в отставку, назвав себя "честным политиком".

Он также отметил, что "гордится тем, что возглавляет образцовую партию".

"Я не брошу это дело", – сказал Санчес.

Он также представил план из 15 пунктов для борьбы с коррупцией, среди которых повышение прозрачности политического и государственного финансирования, сотрудничество с Организацией экономического сотрудничества и развития с целью борьбы со взяточничеством.

Другие меры предусматривают внесение в черный список компаний, виновных в коррупции, использование искусственного интеллекта для контроля за государственными закупками и санкции против политических партий, причастных к взяточничеству.

На прошлой неделе Санчес предложил руководству родной Социалистической рабочей партии принять комплекс мер, призванных предотвратить дальнейшие коррупционные скандалы.

Как известно, Социалистическую партию всколыхнул ряд коррупционных скандалов.

Речь идет, в частности, о задержании близкого соратника Санчеса, Сантоса Сердана, по обвинению во вмешательстве в государственные закупки во время пандемии коронавируса.

А в начале июня вспыхнул скандал с утечкой аудиозаписей, которые, по утверждению оппозиции, якобы доказывают стремление подорвать расследование коррупционных обвинений против самого Санчеса и его окружения.

Подробнее читайте в статье: "Большое строительство" по-испански. Похоронят ли коррупционные скандалы правительство Санчеса.