Дуда подписал закон о дне памяти "жертв геноцида ОУН и УПА" на Волыни

Президент Польши Анджей Дуда в среду подписал закон, который объявляет 11 июля днем памяти "жертв геноцида, совершенного ОУН и УПА" в годы Второй мировой войны.

Об этом сообщила пресс-служба польского президента, пишет "Европейская правда".

Дуда, как отмечается, подписал закон "об установлении 11 июля Национальным Днем памяти о поляках – жертвах геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных территориях Второй Польской Республики".

Соответствующий закон Сейм Польши принял в начале июня.

В нем утверждается, что украинские националистические формирования, действовавшие на территориях нынешней западной Украины, "совершили над польским населением преступление геноцида".

"Апогей этого преступления приходится на июль 1943 года, а символической датой гекатомбы поляков от рук украинских националистов является 11 июля 1943 года, так называемое "кровавое воскресенье", когда поляков убивали в около ста населенных пунктах", – говорится в законе.

Министерство иностранных дел Украины ранее заявляло, что решение Польши установить 11 июля днем памяти жертв "геноцида, совершенного ОУН и УПА", противоречит духу добрососедских отношений между странами.

Тема событий на Волыни 1941-1943 годов, которые в украинской исторической традиции называют "Волынской трагедией", а в польской – "Волынской резней", является давним предметом межгосударственных противоречий.

В Варшаве ранее даже говорили, что решение исторических споров будет одним из обязательных условий вступления Украины в ЕС.