Украина в Стамбуле предложила России встречу на уровне лидеров в августе

Украинская сторона во время встречи с российской делегацией в Стамбуле в среду вновь предложила провести встречу на уровне лидеров в течение августа.

Об этом на брифинге по итогам встречи сказал внештатный советник главы Офиса президента Александр Бевз, сообщает "Европейская правда".

Бевз напомнил, что еще на первой встрече в Стамбуле украинская сторона предложила формат встречи на уровне лидеров, но тогда этого так и не произошло.

"На этот раз мы также предложили провести встречу лидеров, потому что понимаем, что основополагающие вопросы могут быть решены только на этом уровне", – отметил представитель делегации Украины.

"Украинская делегация предложила провести эту встречу в августе. Почему? Потому что любой день в пределах этого периода подходит нашим партнерам, в частности США, и установлен президентом Трампом крайний срок для поиска решения", – добавил он.

Бевз выразил надежду, что, учитывая последнюю позицию США и других западных стран, Россия "всерьез рассмотрит" это предложение.

Ранее Украина предлагала провести встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и, возможно, Дональда Трампа.

Турецкая сторона поддерживает такую идею.

Напомним, в Стамбуле в среду состоялась уже третья встреча представителей Украины и России, направленная на поиск "мирного урегулирования". Первый раунд переговоров между Украиной и РФ состоялся в Стамбуле 16 мая этого года, второй – 2 июня.

Украинская сторона ранее объявила повестку дня встречи: возвращение военнопленных, возвращение похищенных Россией детей и подготовка встречи на уровне лидеров.