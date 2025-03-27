ЕС расширил санкции против Беларуси из-за псевдовыборов Лукашенко

Совет Европейского Союза расширил санкции против Беларуси в связи с подрывом в ней демократии, а также внутренние репрессии и содействие российской войне против Украины.

Об этом говорится в сообщении Совета ЕС 27 марта, пишет "Европейская правда".

Новые санкционные меры касаются в целом 25 физических и 7 юридических лиц, "ответственных за подрыв демократии и верховенства права в Беларуси, а также за содействие внутренним репрессиям, нарушением прав человека и военное сотрудничество с Россией в поддержку войны против Украины".

В них в частности вошла Центральная избирательная комиссия Беларуси, заместитель ее председателя, секретарь и члены, которые организовали псевдовыборы президента в феврале 2025 года.

Новые санкции ЕС также распространены на девять судей, которые выносили политически мотивированные приговоры, в частности в отношении протестующих против режима Лукашенко, и членов Управления делами президента Беларуси.

В санкционном списке также теперь присутствуют несколько беларусских компаний, связанных с режимом в Минске – в частности связанной с немецким ультраправым политиком Йоргом Дорнау ООО "Луковица-Бел", где эксплуатировали политзаключенных.

В целом ограничительные меры ЕС против Беларуси, которые вводятся с момента насильственного разгона продемократических протестов 2020 года, теперь применяются к 310 физическим и 46 юридическим лицам.

Ранее Европейский Союз раскритиковал Беларусь за репрессии и другие нарушения прав человека, в условиях которых в стране проходили так называемые парламентские и местные выборы в феврале 2025 года.