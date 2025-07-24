FT: Макрон и Кошта убеждали Зеленского отказаться от закона о НАБУ и САП

Западные союзники, в частности президент Франции Эмманюэль Макрон и глава Европейского совета Антониу Кошта, пытались убедить украинского президента Владимира Зеленского отказаться от подписания закона № 12414, который значительно подрывает независимость специализированных антикоррупционных органов Украины.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники, пишет "Европейская правда".

Издание напоминает, что скандальный закон очень быстро попал на подпись украинскому президенту. На этом фоне западные союзники Украины поспешили убедить Зеленского изменить курс.

По словам собеседников издания, во вторник ему позвонили Макрон и Кошта, чтобы в последней попытке отговорить его от этого шага.

Послы G7 в Киеве также призвали пересмотреть решение во время встречи в тот же день с генпрокурором Русланом Кравченко и главой СБУ Василием Малюком. Последний, по данным издания, пытался успокоить опасения Запада.

При этом послы оказались заперты в комнате без телефонов более чем на два часа, что один из дипломатов охарактеризовал как попытку "заставить их замолчать" и не дать им проинформировать свои правительства о быстро развивающихся событиях в Киеве.

Зеленский 23 июля прокомментировал возмущение общественности и международных партнеров из-за действий против антикоррупционных институтов, пообещав внести свой законопроект для обеспечения их независимости.

Впоследствии он сообщил, что согласовал текст законопроекта, который гарантирует независимость антикоррупционных органов – он будет внесен в парламент в четверг.

Послы G7 приветствовали обещание Зеленского о возвращении независимости антикоррупционным институтам и предложили свою помощь в этом.

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