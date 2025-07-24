В Греции отреагировали на разблокирование продажи Турции истребителей Eurofighter

Греческая сторона была проинформирована о решении европейских партнеров разблокировать продажу многоцелевых истребителей Eurofighter Турции, с которой у нее напряженные отношения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

По словам представителей правительства Греции, Афины не были удивлены соглашением консорциума, производящего современные многоцелевые самолеты Eurofighter, и Турции о продаже 40 единиц последней.

Там добавили, что Германия и Великобритания как члены консорциума заранее проинформировали греческое правительство о своем намерении, и их решение не влияет существенно на планы Греции.

Греческие чиновники также отметили, что приобретение не повлияет существенно на баланс воздушных сил в Эгейском море – одном из мест геополитического противостояния Греции и Турции.

Турция и Великобритания накануне подписали предварительное соглашение о продаже Турции истребителей Eurofighter Typhoon, что является важным шагом в усилиях Анкары по модернизации ее воздушного флота.

По сообщениям, Германия сначала выступала против продажи, но впоследствии изменила свою позицию.

Греция и Турция являются союзниками по НАТО, но на протяжении десятилетий спорят по целому ряду вопросов. Однако в конце 2023 года премьер-министр Греции Мицотакис и президент Турции Эрдоган подписали Афинскую декларацию о нормализации двусторонних отношений.

Вопрос демаркации морских границ, прежде всего в Эгейском море, до сих пор остается нерешенным в отношениях между странами.