Сибига о заявлении Трампа о новом дедлайне для Путина: ценим его четкость и силу

Министр иностранных дел Андрей Сибига после заявления президента США Дональда Трампа о сокращении дедлайна для главы РФ Владимира Путина для установления мира назвал "реалистичной и твердой" позицию главы Белого дома.

Заявление Сибиги приводит пресс-служба Министерства иностранных дел, сообщает "Европейская правда".

Украинский министр напомнил, что Путин отвергает все мирные усилия.

Он также добавил, что украинская сторона ценит "четкость и силу", которую демонстрирует президент США.

"Путин отвергает прекращение огня, избегает встречи лидеров и затягивает войну. Он прекратит террор только тогда, когда мы сломаем хребет его экономики, которая уже имеет системные проблемы, а также лишим его военный бюджет финансирования. Соединенные Штаты, Европа и Группа семи имеют необходимую силу для этого", – подчеркнул Сибига.

В этом контексте он отметил необходимость максимально синхронизировать санкции против РФ.

"Сейчас подходящий момент. Пришло время консолидировать единый и сильный санкционный кулак и ударить по военному бюджету России со всей силой", – добавил глава украинского МИД.

Он напомнил, что в течение последних недель Украина синхронизировала предыдущие пакеты санкций ЕС. Также вместе с союзниками Киев принимает меры для устранения лазеек и препятствования доступу России к технологиям.

"В ближайшие недели должна произойти максимальная синхронизация санкций всех партнеров против России, чтобы увеличить стоимость войны для агрессора. Мы активно работаем с партнерами для достижения этой цели", – резюмировал Сибига.

Как известно, 28 июля Трамп заявил о своем разочаровании Путиным и пообещал сократить установленный для него дедлайн в 50 дней для установления мира в Украине.

По словам президента США, новый дедлайн составит примерно 10-12 дней.

Украинский президент Владимир Зеленский приветствовал новый дедлайн Трампа для России.