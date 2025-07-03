СМИ: ЕС преодолел сопротивление 18-му пакету санкций со стороны Словакии

Следующий пакет санкций Европейского Союза против России может быть вскоре принят после того, как ЕС предоставил Словакии необходимые заверения в отношении энергетики.

Об этом сообщил редактор "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

По словам Джозвяка, "Словакия, похоже, получила необходимые ей заверения от Европейской комиссии о постепенном отказе от российской энергетики до 2027 года".

"Это может привести к принятию следующего пакета санкций (18-го) против России уже в ближайшее время", – добавил он.

Редактор "Радио Свобода" уточнил, что Венгрия, которая традиционно тормозит принятие решений в поддержку Украины на уровне ЕС, пока не высказывала открытых возражений против нового пакета санкций.

Словакия блокирует санкции, чтобы получить гарантии от Еврокомиссии относительно последствий полного отказа от российского газа с 2028 года.

На прошлой неделе с премьер-министром Словакии Робертом Фицо лично поговорила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, но и после этого он продолжил выступать против нового пакета санкций.

Поэтому на заседании послов ЕС 18-й пакет санкций против России не был утвержден.

Впрочем, как писала "ЕвроПравда", мнение Словакии еще может измениться. В частных беседах с "ЕвроПравдой" европейские чиновники высказывали уверенность: в считанные дни со Словакией будет соглашение и санкции разблокируют.

Читайте подробнее здесь: Как саммит ЕС искал будущее для Украины и почему не преодолели сопротивление Венгрии.