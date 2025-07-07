Хуситы обстреляли греческий танкер в Красном море, есть погибшие
Греческий сухогруз Eternity C под флагом Либерии в понедельник был атакован во время прохождения в Красном море, в результате чего погибли два члена экипажа.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.
Судно Eternity C плавало в 50 морских милях к западу от столицы Йемена, которая контролируется повстанцами-хуситами, и направлялось в город Джидда в Саудовской Аравии.
Греческая компания Cosmoship, которая управляет сухогрузом, сначала заявила, что в результате атаки двое членов экипажа получили серьезные ранения, а двое пропали без вести.
Кроме того, в результате обстрела был поврежден мостик танкера, из-за чего связь с ним нестабильна.
Это уже второе за последние дни нападение хуситов на суда в Красном море после полугодовой паузы.
Хуситы с осени 2023 года атаковали коммерческие и военные суда в регионе Красного моря, которые обвиняют в поддержке Израиля – в знак протеста против его военной операции в Газе.
Президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом распорядился усилить обстрелы позиций хуситов в Йемене и увеличить военное присутствие в Красном море.
Но в мае Трамп объявил, что хуситы пообещали больше не атаковать корабли в Красном море, и распорядился прекратить обстрелы их позиций в Йемене.