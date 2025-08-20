В США говорят, что довольны текущим таможенным режимом с Китаем
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США удовлетворены текущим таможенным режимом с Китаем.
Его слова цитирует Bloomberg, пишет "Европейская правда".
В ответ на вопрос журналистов о том, когда можно ожидать прогресса в переговорах между Вашингтоном и Пекином, а также нужно ли США торговое соглашение с учетом ситуации с пошлинами, Бессент заявил, что США "очень довольны" ситуацией с Китаем.
"Я думаю, что сейчас статус-кво работает достаточно хорошо. Китай является крупнейшим источником доходов от пошлин, поэтому если что-то работает, не стоит это ломать", – сказал он.
Также министр финансов США подчеркнул, что его страна провела "очень хорошие переговоры с Китаем".
"Я думаю, что мы снова встретимся с ними до ноября", – добавил он.
Администрация Трампа в последнее время в целом смягчила конфронтационный тон в отношениях с Пекином, чтобы добиться встречи с Си и заключения торгового соглашения.
5 августа Трамп заявлял, что его страна близка к заключению торгового соглашения с Китаем, и что он встретится со своим китайским коллегой Си Цзиньпином до конца года, если соглашение будет достигнуто.
12 августа Трамп продлил "тарифное перемирие" с Китаем еще на 90 дней, создав условия для более широких переговоров между двумя крупнейшими экономиками мира.