В США говорят, что довольны текущим таможенным режимом с Китаем

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США удовлетворены текущим таможенным режимом с Китаем.

Его слова цитирует Bloomberg, пишет "Европейская правда".

В ответ на вопрос журналистов о том, когда можно ожидать прогресса в переговорах между Вашингтоном и Пекином, а также нужно ли США торговое соглашение с учетом ситуации с пошлинами, Бессент заявил, что США "очень довольны" ситуацией с Китаем.

"Я думаю, что сейчас статус-кво работает достаточно хорошо. Китай является крупнейшим источником доходов от пошлин, поэтому если что-то работает, не стоит это ломать", – сказал он.

Также министр финансов США подчеркнул, что его страна провела "очень хорошие переговоры с Китаем".

"Я думаю, что мы снова встретимся с ними до ноября", – добавил он.

Администрация Трампа в последнее время в целом смягчила конфронтационный тон в отношениях с Пекином, чтобы добиться встречи с Си и заключения торгового соглашения.

5 августа Трамп заявлял, что его страна близка к заключению торгового соглашения с Китаем, и что он встретится со своим китайским коллегой Си Цзиньпином до конца года, если соглашение будет достигнуто.

12 августа Трамп продлил "тарифное перемирие" с Китаем еще на 90 дней, создав условия для более широких переговоров между двумя крупнейшими экономиками мира.