Европарламент подает в суд на Совет ЕС из-за программы оборонных займов на 150 млрд евро

Европейский парламент решил подать в суд на Совет ЕС после того, как его исключили из обсуждения программы оборонных займов SAFE стоимостью 150 миллиардов евро.

Об этом пресс-служба Европарламента сообщила в комментарии порталу Euractiv, пишет "Европейская правда".

Программа SAFE была одобрена Советом ЕС в мае по чрезвычайной ускоренной процедуре по статье 122 Договора о ЕС, которая позволила избежать затяжных дебатов в Европейском парламенте.

Парламентский орган ЕС пояснил, что поддерживает SAFE, но считает, что из-за обхода парламентского обсуждения этот инструмент не имеет достаточной "правовой основы", поэтому подает иск в Суд Евросоюза.

"По мнению парламента, использование статьи 122 в качестве правовой основы для SAFE было процедурно неправильным и просто ненужным. Это подрывает демократическую легитимность в глазах общественности, и ни один парламент в мире не согласится с этим", – заявил Европарламент в комментарии Euractiv.

В иске Европарламент просит сохранить действие действующего регламента, который регулирует SAFE, поэтому на время рассмотрения механизм продолжит функционировать.

Напомним, программа Европейской комиссии SAFE, которая является частью более широкого плана укрепления обороны ЕС до 2030 года, предусматривает 150 млрд евро в виде займов на инвестиции государств-членов Европейского Союза в оборону.

По данным СМИ, запросы на кредиты от 18 стран в рамках оборонной программы SAFE уже превышают 150 миллиардов евро.