США: Турция не вернется к программе F-35 без отказа от российской С-400

Государственный департамент США подтвердил, что Турция не сможет вернуться к программе F-35 Joint Strike Fighter, если не откажется от своей российской системы противовоздушной обороны С-400.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в официальном ответе ведомства на обращение конгрессменов, информирует Turkish Minute.

В письме, направленном 20 августа конгрессмену Крису Паппасу и другим членам Конгресса, Госдеп отметил, что позиция США "не изменилась", и что наличие С-400 у Турции остается несовместимым с ее участием в программе F-35. Документ подписал Пол Д. Гуальяноне, высокопоставленный чиновник Бюро по вопросам законодательных дел.

Он подчеркнул, что требования к Турции четко закреплены в американском законодательстве, в частности в статье 1245 Закона об оборонном бюджете на 2020 год.

"Администрация Трампа полностью привержена защите оборонных и разведывательных активов США и соблюдению законов США, включая CAATSA", – говорится в письме. CAATSA – это Закон о противодействии противникам Америки через санкции, по которому Турция была наказана после приобретения ею российской системы в 2019 году.

Этот ответ стал реакцией на письмо от 7 августа, подписанное 40 конгрессменами из обеих партий, которые призвали администрацию отклонить просьбу Анкары о возвращении к программе, предупредив, что ее восстановление без отказа от С-400 "подорвет целостность систем F-35" и создаст риск утечки военных секретов НАТО в Москву.

Турция была исключена из программы F-35 в 2019 году после того, как она получила российскую систему, что, по мнению Вашингтона, поставило под угрозу технологии НАТО. С тех пор Анкара добивается возобновления своего участия, утверждая, что ее исключение было несправедливым.

Вопрос вновь актуализировался на фоне сообщений о возобновлении контактов между Анкарой и Вашингтоном по сотрудничеству в сфере истребителей.

Хотя Турция остается союзником НАТО, ее оборонные связи с Россией вызывают критику со стороны обеих партий в Конгрессе США. В последние годы растет давление на ограничение продажи вооружений Анкаре, причем конгрессмен Паппас возглавляет кампании по блокированию модернизации турецких F-16.

5 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность, что его страна получит доступ к американской программе F-35 в соответствии с договоренностью с Дональдом Трампом.

Посол США в Турции Том Баррак заявил, что до конца 2025 года возможно разрешение затянувшегося спора по самолетам F-35.