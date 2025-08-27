Rheinmetall построит в Румынии пороховой завод

Румыния и немецкий концерн Rheinmetall договорились построить завод по производству пороха для боеприпасов в городе Виктория в центральной части страны.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило Министерство экономики Румынии.

Рамочное соглашение о строительстве порохового завода в среду подписал в Берлине министр экономики Румынии Раду Мируца в присутствии гендиректора Rheinmetall Армина Паппергера.

"Сегодняшняя церемония состоялась после нескольких недель интенсивных дискуссий и переговоров, серьезной работы, с уважением к партнерам, но с твердостью в защите интересов Румынии", – отмечает Минэкономики Румынии.

По данным ведомства, в строительство завода, которое начнется в 2026 году и продлится три года, будет инвестировано 535 миллионов евро. Он также обеспечит создание 700 новых рабочих мест.

Предполагается, что завод будет поставлять порох как Румынии, так и другим государствам.

В мае стало известно, что правительство Латвии ведет переговоры с Rheinmetall о производстве оборонного оборудования внутри страны.

А недавно писали, что в немецком городе Веце оборонный подрядчик Rheinmetall построил завод, где будут изготавливаться детали фюзеляжа для американского бомбардировщика-невидимки F-35.