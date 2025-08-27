Качка в Венгрии поговорил о движении Украины в ЕС
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка в среду прибыл с визитом в Венгрию, где обсудил евроинтеграцию Украины.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил Офис вице-премьера.
В рамках визита Качка встретился с министром Венгрии по делам ЕС Яношем Бокой, заместителем министра иностранных дел Левенте Мадяром и министром сельского хозяйства Иштваном Надеем.
Стороны обсудили прогресс Украины в рамках европейской интеграции и готовность к открытию первых переговорных кластеров, вопросы защиты прав нацменьшинств, усилия по достижению устойчивого мира, а также развитие двусторонних отношений.
"Тарас Качка подчеркнул, что прямой диалог и сотрудничество Украины и Венгрии являются лучшим способом реализовать общие интересы развития венгерского и украинского обществ, а интеграция Украины в ЕС поможет развитию наших отношений", – говорится в сообщении.
На прошлой неделе Качка провел первый телефонный разговор с министром Венгрии по делам ЕС Яношем Бокой, посвященный евроинтеграции Украины.
СМИ сообщали, что ЕС снова рассматривает возможность открытия первого кластера переговоров о членстве с Молдовой – без осуществления такого шага в отношении Украины.
Но накануне визита лидеров Франции, Германии и Польши в Молдову ряд дипломатов выразил сомнение относительно разделения Кишинева и Киева при открытии первого кластера переговоров о членстве в Европейском Союзе.