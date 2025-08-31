Туск и фон дер Ляйен посетили границу с Беларусью несмотря на предостережения спецслужб

Премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал, что службы безопасности советовали ему отменить совместный с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен визит на польско-белорусскую границу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

В конце совместного заявления для СМИ Туск признался, что когда он и фон дер Ляйен направлялись к месту проведения пресс-конференции, они получили информацию и рекомендацию от службы безопасности отказаться от нее или изменить место проведения, поскольку "появились белорусские солдаты с ружьями".

"Поэтому я спрашиваю президента, что она думает по этому поводу. Готова ли она участвовать в этой конференции, в этом месте. И я услышал слова, которые я хотел услышать, и для нас здесь, в Польше, они были очевидны: никаких уступок, никто нас здесь не запугает и не побеспокоит", – сказал премьер-министр.

"Мы также здесь, чтобы показать эту настоящую европейскую решимость", – добавил он.

Фон дер Ляйен в свою очередь заявила, что она прибыла, чтобы выразить полную солидарность Европы с Польшей как прифронтовой страной.

"В течение многих лет вы и поляки сталкиваетесь с целенаправленными и циничными гибридными атаками. Я хотела бы подчеркнуть, что Европа стоит бок о бок с вами во всех возможных случаях", – отметила она.

На пограничном посту в Крынках премьер-министр Дональд Туск и председатель ЕК приняли участие в брифинге с командирами Пограничной службы и армии – служб, привлеченных к защите польско-белорусской границы, где уже несколько лет происходят гибридные действия и миграционное давление, инспирированные Беларусью и Россией.

В Подляском воеводстве на 186 км границы с Беларусью установлен стальной забор высотой 5,5 м, который дополняется электронным барьером, действующим на 206 км этой границы, включая речные участки. В Люблинском воеводстве, с другой стороны, вдоль пограничной реки Буг установлен электронный барьер длиной 171 км.

Согласно коммюнике Канцелярии премьер-министра, помимо обороны и безопасности на восточной границе ЕС, темой переговоров в Крынках также является программа льготного кредитования SAFE, которая является частью плана перевооружения Европы в связи, среди прочего, с развитием военного потенциала России.

После брифинга с представителями служб Дональд Туск и Урсула фон дер Ляйен осмотрели место, где хранятся элементы для строительства "Восточного щита", а также модернизированное стальное заграждение на границе.

Визит фон дер Ляйен в Польшу является одним из всего семи визитов в государства ЕС, которые "защищают границы с РФ и Беларусью".

Напомним, на этой неделе Эстония, Латвия, Литва, Финляндия и Польша написали совместное письмо в Еврокомиссию с призывом выделить дополнительное финансирование на охрану внешних границ ЕС из-за угрозы беспилотников.

В Польше говорят, что миграционное давление на границе с Беларусью снова усиливается. На этой неделе в столкновениях с мигрантами, которые пытаются нелегально перейти границу, пострадал польский военный.