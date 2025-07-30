В Конгрессе США предлагают создать фонд для поставок оружия Украине за счет европейцев

Сенаторы-республиканцы Роджер Уикер и Джим Риш подготовили законопроект, который предусматривает создание спецфонда, который бы наполняли европейские союзники Украины для оплаты американского оружия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Wall Street Journal.

Законопроект Peace Act, подготовленный Уикером и Ришом, предусматривает создание фонда при Министерстве финансов США для приема денег от союзников.

Эти средства глава Пентагона сможет использовать для оплаты заказов военным подрядчикам для пополнения запасов США, чтобы они могли продолжать поставлять оружие в Украину.

Сенаторы ожидают, что фонд будет собирать от 5 до 8 миллиардов долларов в год, а его основными донорами могут быть Германия и Великобритания.

По словам Роджера Уикера, Peace Act дает Дональду Трампу и союзникам США дополнительную возможность ускорить поставки военной помощи Украине за счет имеющихся американских запасов.

"Это самый быстрый способ вооружить Украину, а также минимизировать стратегическую и военную угрозу, которую Россия представляет для США и НАТО", – сказал Уикер в комментарии WSJ.

Сенатор обсуждал законопроект с Белым домом, который в целом воспринял эту идею положительно, сказали WSJ его помощники.

Авторы Peace Act надеются, что он может быть принят до конца 2025 года в рамках ежегодного законопроекта об оборонной политике, который готовит возглавляемый Уикером Комитет Сената по вооруженным силам.

Напомним, в середине июля американский президент Дональд Трамп заявил, что НАТО и США достигли договоренности о поставках Украине оружия.

Тогда же он подтвердил, что намерен отправить Украине различные типы вооружения, в том числе Patriot, которые будут "полностью оплачены".