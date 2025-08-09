Главы МИД Балтии и Чехии поддержали Украину на фоне подготовки саммита Путина и Трампа

Министры иностранных дел стран Балтии и Чехии выразили поддержку справедливому мирному урегулированию в Украине на фоне сообщений о предстоящей встрече Дональда Трампа и Владимира Путина.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна заверил в поддержке Украины, ее суверенитета и территориальной целостности.

"Если границы можно менять силой, никто не может чувствовать себя в безопасности. Если народы можно заставить жить под диктатом более сильного соседа, никто не является свободным", – написал он на Х.

Тсахкна подчеркнул, что Эстония не будет "вознаграждать агрессию", а Украина может рассчитывать на ее "неизменную поддержку в достижении справедливого и прочного мира".

Глава дипломатии Латвии Байба Браже на Х поздравила усилия президента США Дональда Трампа по прекращению агрессии России против Украины, но добавила, что "справедливый, длительный и достойный мир – это то, чего мы все стремимся, а украинцы – больше всего".

"Такой мир должен предусматривать участие Украины и уважать ее суверенитет и территориальную целостность. Россия не должна быть вознаграждена за агрессию", – добавила она.

Литовский министр иностранных дел Кястутис Будрис отметил, что границы, суверенитет и независимость Украины "не подлежат обсуждению".

"От Луганска до Крыма – каждый сантиметр принадлежит суверенному государству Украина, которое борется за свою свободу", – добавил он, заверив в поддержке усилий по достижению "справедливого и прочного мира в Украине на основе международного права".

Глава МИД Чехии Ян Липавский, в свою очередь, напомнил, что Россия не захватила Украину "ни за три дня, ни за три года", а к переговорам ее вынудили "поддержка Украины, санкции и украинская мужественность".

"Украина должна остаться свободной. Государственные границы нельзя менять с помощью давления и шантажа. Кто станет членом ЕС и НАТО, решают их члены, а не Владимир Путин. Чехия хочет мира, но с его формой всегда должна согласиться прежде всего Украина", – перечислил он.

Накануне президент США анонсировал предстоящую встречу с главой Кремля Владимиром Путиным на Аляске 15 августа на фоне сообщений СМИ, что Вашингтон и Москва якобы хотят достичь соглашения о прекращении войны в Украине, которое может закрепить оккупацию Россией части территорий.

На это Владимир Зеленский заявил, что "ответ на украинский территориальный вопрос есть уже в Конституции Украины".

