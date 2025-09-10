СМИ: Германия одобрила закупку израильских беспилотников и бронетранспортеров

Немецкие законодатели дали официальное согласие на запланированную правительством закупку трех дополнительных беспилотных самолетов-разведчиков Heron из Израиля.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на слова осведомленных собеседников, передает "Европейская правда".

Как отмечается, немецкие законодатели дали согласие на запланированную правительством закупку трех дополнительных беспилотников Heron из Израиля в рамках пакета на сумму почти 1 млрд евро.

Участники закрытого заседания, состоявшегося в среду, 10 сентября, в Берлине заявили, что бюджетный комитет нижней палаты парламента Бундестага также поддержал закупку бронетранспортеров Patria от финского производителя Patria Land Oy.

Эти планы расходов являются частью более 80 заказов, на которые министр обороны Борис Писториус стремится получить одобрение парламента до конца года, включая 20 истребителей Eurofighter и несколько тысяч танков и бронированных машин.

Отметим, эта закупка Германией израильского военного оборудования является спорной, поскольку совпадает с эскалацией военной операции премьер-министра Биньямина Нетаньяху на Ближнем Востоке.

Напомним, 8 августа Германия объявила, что больше не будет экспортировать Израилю оружие, которое может быть использовано в войне в секторе Газа.

Это стало реакцией на одобрение военно-политическим кабинетом Израиля плана взятия под контроль города Газа. Однако часть однопартийцев канцлера не согласны с таким решением.

