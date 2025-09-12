Сикорский возразил Трампу, который допустил "ошибку" России с дронами в Польше

Глава МИД Польши Радослав Сикорский ответил президенту США Дональду Трампу, который допустил, что налет российских дронов на Польшу мог быть "ошибкой".

Свой ответ Сикорский опубликовал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

"Нет, это не была ошибка", – кратко прокомментировал предположение президента США министр иностранных дел Польши.

Твит Сикорского был опубликован в ночь с четверга на пятницу и появился после шокирующих слов Трампа, который заявил, что нарушение польского воздушного пространства российскими дронами "возможно, было ошибкой".

Nie, to nie była pomyłka. https://t.co/PpVmHwoBc8 – Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) September 11, 2025

Посол Соединенных Штатов в НАТО Мэтью Витакер после инцидента с вторжением российских БПЛА в Польшу заверил, что Вашингтон поддержит союзников в такой ситуации.

Президент Польши Кароль Навроцкий поговорил по телефону с Трампом после вторжения дронов РФ, и глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заверил, что разговор был "очень хорошим".

По словам Пшидача, Навроцкий услышал от Трампа "твердые заверения в союзнической солидарности".

