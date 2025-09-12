Туск иронично отреагировал на слова Трампа об "ошибочном" залете дронов РФ

Премьер-министр Польши Дональд Туск отверг предположение своего американского коллеги Дональда Трампа о том, что российские дроны могли по ошибке нарушить польское воздушное пространство.

Об этом Туск высказался в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Премьер Польши иронично написал, что "мы также хотели бы, чтобы атака дронов на Польшу была ошибкой". "Но это не так. И мы это знаем", – добавил он.

We would also wish that the drone attack on Poland was a mistake. But it wasn’t. And we know it. – Donald Tusk (@donaldtusk) September 12, 2025

Глава МИД Польши Радослав Сикорский также возразил Трампу, который допустил, что налет российских дронов на Польшу мог быть "ошибкой".

Накануне глава Белого дома заявил, что нарушение польского воздушного пространства российскими дронами "возможно, было ошибкой".

Посол Соединенных Штатов в НАТО Мэтью Уитакер после инцидента с вторжением российских БпЛА в Польшу заверил, что Вашингтон поддержит союзников в такой ситуации.

