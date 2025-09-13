Генассамблея ООН поддержала декларацию о двух государствах на Ближнем Востоке

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в пятницу подавляющим большинством проголосовала за одобрение декларации, в которой изложены "ощутимые, ограниченные во времени и необратимые шаги" на пути к решению конфликта между Израилем и палестинцами по принципу "двух государств".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Декларация на семи страницах является результатом международной конференции в ООН в июле, организованной Саудовской Аравией и Францией, посвященной конфликту, который длится десятилетиями. Соединенные Штаты и Израиль бойкотировали это мероприятие.

Резолюция, поддерживающая декларацию, получила 142 голоса "за" и 10 "против", а 12 стран воздержались.

Голосование состоялось накануне встречи мировых лидеров 22 сентября в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН высокого уровня, на которой Великобритания, Франция, Канада, Австралия и Бельгия, как ожидается, официально признают палестинское государство.

Декларация, одобренная 193 членами Генеральной Ассамблеи, осуждает атаки против Израиля, совершенные палестинскими боевиками ХАМАС 7 октября 2023 года, которые спровоцировали войну в Газе.

Она также осуждает нападения Израиля на гражданское население и гражданскую инфраструктуру в Газе, осаду и голод, "которые привели к разрушительной гуманитарной катастрофе и кризису в сфере защиты".

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что резолюция обеспечила международную изоляцию ХАМАС.

"Впервые сегодня Организация Объединенных Наций приняла текст, который осуждает его за его преступления и призывает к капитуляции и разоружению", – сказал он в своем сообщении.

Резолюцию поддержали все арабские государства Персидского залива.

Против проголосовали Израиль и США, а также Аргентина, Венгрия, Микронезия, Науру, Палау, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай и Тонга.

В декларации, одобренной резолюцией, говорится о том, что война в Газе "должна закончиться немедленно" и о поддержке развертывания временной международной стабилизационной миссии, санкционированной Советом Безопасности ООН.

Соединенные Штаты охарактеризовали голосование как "еще один ложный и несвоевременный рекламный трюк", который подрывает серьезные дипломатические усилия, направленные на прекращение конфликта.

Израиль, который давно критикует ООН за то, что она не осудила ХАМАС поименно за нападения 7 октября, отверг декларацию как однобокую и назвал голосование театром.

Министры иностранных дел Великобритании, Германии и Франции в пятницу выступили с совместным заявлением в связи с ударом Израиля по руководству ХАМАС в столице Катара Дохе.

Армия Израиля 9 сентября нанесла удар по руководству палестинской группировки ХАМАС на территории столицы Катара – Дохе. По данным СМИ, среди жертв был главный переговорщик ХАМАС Халиль Аль-Хайя.

В Белом доме сказали, что президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность после удара, но назвали ликвидацию лидеров ХАМАС "достойной целью".

Удар произошел вскоре после того, как президент США Дональд Трамп сделал "последнее предупреждение" для ХАМАС, призвав палестинскую боевую группировку принять соглашение об освобождении заложников из Газы.