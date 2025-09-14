Сикорский призвал союзников рассмотреть перехват дронов РФ над Украиной

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после вторжения российских беспилотников в воздушное пространство своей страны предложил Западу перехватывать российские беспилотники и ракеты в воздушном пространстве Украины.

Об этом он сказал в комментарии немецким СМИ, цитирует Tagesschau, пишет "Европейская правда".

Сикорский считает, что "стоит подумать" о перехвате российских беспилотников и ракет в воздушном пространстве Украины.

"Технически мы, как НАТО и ЕС, были бы способны это сделать, но это не решение, которое Польша может принять самостоятельно, только вместе со своими союзниками", – отметил он.

Сикорский также предложил скоординированные действия против российского "теневого флота" в Балтийском море.

"Германия или НАТО могли бы создать зону морского контроля в Северном море и таким образом контролировать вход этих старых кораблей в Балтийское море", – отметил он.

Сикорский объяснил это тем, что если хотя бы один из российских кораблей, два из которых уже затонули в Азовском море, затонет в Балтийском море, – ЕС столкнется с "экологической катастрофой беспрецедентного масштаба".

Отметим, заместитель главы фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Норберт Реттген призвал к реализации программы закупки оборонных беспилотников после вторжения российских дронов в воздушное пространство Польши.

По последним данным, фрагменты российских дронов были найдены в 17 населенных пунктах на территории пяти воеводств Польши, больше всего – 10 – в Люблинском воеводстве.

На этом фоне Североатлантический альянс решил начать операцию под названием "Восточный страж" (Eastern Sentry) для укрепления своего восточного фланга.

14 сентября польский президент Кароль Навроцкий подписал решение, которое позволяет иностранным вооруженным силам оставаться на территории его страны в рамках Eastern Sentry.