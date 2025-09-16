СМИ: российский дрон, упавший в Литве в конце июля, был намеренно запущен из Беларуси

Дрон "Гербера", который в конце июля упал на территории Литвы, был запущен с территории Беларуси, а не просто залетел оттуда.

Как пишет "Европейская правда", об этом стало известно Delfi от "хорошо информированных источников".

По данным Defli, запуск дрона был "целенаправленной операцией" против Литвы, целью которой было не только проверить возможности противовоздушной обороны, но и "произвести психологический эффект".

Источники портала считают, что именно поэтому дрон запустили над Вильнюсом на высоте, где его не зафиксировали радары противовоздушной обороны.

В беспилотнике, который, как считается, запускали именно с территории Беларуси, нашли не только мощное взрывное устройство, но и "современный бортовой компьютер и как минимум одну SIM-карту", пишет Delfi.

Дрон, залетевший в Литву 28 июля, через три дня нашли на территории полигона в Йонавском районе – почти в центре страны под Каунасом. После этого представителя посольства Беларуси вызвали в МИД Литвы для объяснений.

Литовский министр обороны Довиле Шакалиене ранее предположила, что беспилотник мог залететь на литовскую территорию в результате воздействия украинских средств РЭБ.