В Польше раскрыли канал незаконного вывоза украинцев в локомотивах

Польские пограничники из Медыки в Подкарпатье совместно с полицией ликвидировали канал незаконной перевозки украинских мужчин в Польшу.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

Как отметили польские пограничники, организаторами незаконной операции были украинские машинисты поездов, которые прятали мужчин в локомотивах, направлявшихся в Перемышль.

По словам лейтенанта Петра Закиеларза, представителя пограничного подразделения, пограничники в Медыке обнаружили эту операцию в 2024 году.

Двое украинских машинистов поездов были арестованы в связи с этим делом и обвинены в участии в организованной преступной группе и организации незаконного пересечения границы с Польшей.

По словам Марты Пентковской, представителя окружной прокуратуры в Перемышле, машинистам поездов грозит до 8 лет лишения свободы. Мужчины не признали обвинений. Против них будет подан обвинительный акт в суд.

Как отмечается, в ходе расследования было установлено, что подозреваемые получали не менее $10 тысяч долларов за каждого переправленного человека.

Прокурор отметила, что дело продолжается и нельзя исключать дальнейших арестов.

По словам лейтенанта, в связи с этим делом также задержаны два гражданина Украины, которые въехали в ЕС через обнаруженный канал контрабанды.

Украинцев задержали в Польше и обвинили в незаконном пересечении границы с использованием обмана и в сотрудничестве с другими лицами. Оба мужчины признали обвинения и объяснили, что причиной их действий было уклонение от призыва в армию.

В июле в Польше задержали четырех украинцев, которых подозревают в похищениях мигрантов в Польше и Латвии с целью вымогательства выкупа.

В августе полиция Польши заявила о задержании двух 17-летних украинцев, которые, как утверждается, рисовали красно-черные флаги и оставляли "бандеровские лозунги" на зданиях и в местах памяти жертв Волынской трагедии.