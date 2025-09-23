В Швейцарии снова разрешат иметь двойные фамилии после 12 лет запрета

Швейцарский парламент окончательно одобрил поправки к Гражданскому кодексу, которые возвращают возможность использования двойной фамилии с небольшими изменениями.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tages-Anzeiger.

Одобренные Советом кантонов Швейцарии (верхней палатой парламента) изменения предусматривают, что женатые пары или зарегистрированные партнеры снова смогут выбрать себе двойную фамилию – с дефисом или без него, а также сами будут выбирать порядок фамилий в нем.

Ограничение будет действовать для разведенных пар: они не смогут использовать фамилию бывшего партнера или партнерши в двойной фамилии.

Предложение основано на тезисе, что женатые граждане Швейцарии должны иметь возможность самостоятельно решать, хотят ли они сохранить свою фамилию, взять фамилию партнера или иметь двойную фамилию.

В Швейцарии двойные фамилии существовали до 2013 года, после чего были отменены с введением так называемого принципа единой фамилии.

Исчезновение двойной фамилии неоднократно критиковали представители как левых, так и правых политических сил Швейцарии.

Согласно статистике, в 90% случаев в швейцарских парах жена берет фамилию мужа.

В 2024 году в Германии также разрешили людям в партнерстве или браке брать двойную фамилию, хотя и с определенными ограничениями.