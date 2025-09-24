СМИ: премьер Франции готов рассмотреть повышение налогов для самых богатых

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню на фоне необходимости сокращать дефицит бюджета и искать взаимопонимание с профсоюзами готов рассмотреть введение повышенного налогообложения для самых богатых.

Об этом со ссылкой на источники сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

По словам неназванных источников, Лекорню решил рассмотреть введение повышенного налогообложения для самых богатых граждан и предприятий с самыми высокими доходами для дополнительных поступлений в бюджет и уменьшения государственного долга.

В правительственных кругах возникает консенсус по поводу того, что такой шаг становится неизбежным.

"Речь не о том, заплатит ли Бернар Арно (французский миллиардер. – Ред.) – вопрос стоит о том, как именно", – отметил собеседник из окружения премьера.

Идея повышенного налогообложения для сверхбогатых имеет широкую общественную поддержку и это одно из требований, которые выдвигают премьеру левые партии и профсоюзы.

В среду, 24 сентября, Лекорню должен встретиться с представителями восьми профсоюзных организаций, которые угрожают новыми масштабными забастовками, если к их требованиям не прислушаются.

Напомним, в МВД Франции насчитали более 500 тысяч человек на демонстрациях 18 сентября. Местами акции сопровождались столкновениями, в связи с ними задержали более 300 человек.

Забастовку созвали в знак протеста против проекта бюджета правительства на 2026 год с мерами экономии.

Большинство французов не верят, что Лекорню удастся решить проблему, с которой не справился его предшественник – найти компромисс с фракциями в парламенте, чтобы утвердить бюджет и не получить вотума недоверия.

