Качка рассказал подробности, как проходил процесс скрининга на пути к членству в ЕС

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка подытожил процесс официального скрининга соответствия украинского законодательства праву ЕС.

Подробностями он поделился на своей странице в Facebook, сообщает "Европейская правда".

По словам вице-премьера, в процессе скрининга в целом состоялось 34 двусторонние встречи суммарной продолжительностью 66 дней.

Участие в двусторонних встречах приняли представители более 70 органов государственной власти, в частности Верховная Рада Украины, Кабинет министров, министерств, судебной и антикоррупционной инфраструктуры, правоохранительных органов, независимых регуляторов и других учреждений.

Самая масштабная делегация в рамках встреч в процессе скрининга составила 343 человека и касалась Раздела 24 "Юстиция, свобода и безопасность".

В процессе было подготовлено более 700 презентаций и 9 тысяч страниц ответов на опросники Еврокомиссии.

"Процесс скрининга с Украиной был одним из самых быстрых по сравнению с другими странами-кандидатами", – отметил Качка.

Он напомнил, что решение об открытии переговорных Кластеров принимают государства-члены ЕС. "Украина выполнила все условия для старта переговоров по Кластеру 1 "Основы процесса вступления в ЕС", что подтвердили Еврокомиссия, Европарламент и 26 стран ЕС. Сейчас ожидаем окончательного решения всех 27 членов", – отметил вице-премьер.

"Параллельно Украина продолжает воплощать реформы, реализовывать Дорожные карты трансформаций и готовит Национальную программу адаптации законодательства к праву в ЕС", – добавил он.

Скрининг – это анализ соответствия украинского законодательства праву ЕС и оценка готовности к членству. Финальная, 34-я встреча в процессе скрининга, состоялась 30 сентября.

Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос сообщила, что Украина и ЕС завершили скрининг украинского законодательства для переговоров о вступлении в Евросоюз.

Напомним, 22 сентября о завершении евроинтеграционного скрининга объявила Молдова.

Как известно, дальнейшее продвижение переговорного процесса для вступления Украины в ЕС блокирует Венгрия.

Президент Европейского совета Антониу Кошта возглавил усилия, чтобы добиться того, чтобы переговорные кластеры можно было бы открывать с согласия квалифицированного большинства стран ЕС, а не только единодушно. Таким образом венгерское вето потенциально может быть преодолено.

В Еврокомиссии говорят, что открытие кластеров для Украины без согласия Орбана "может быть рассмотрено", но соответствующее решение должны принять государства-члены ЕС.

