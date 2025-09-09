Президент Польши назвал преждевременными дискуссии о вступлении Украины в ЕС и НАТО

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что следует отложить вопрос вступления Украины в НАТО из-за продолжающейся войны и назвал преждевременными дискуссии о вступлении нашей страны в ЕС.

Об этом он сказал в интервью литовской телерадиокомпании LRT, передает "Европейская правда".

По его словам, страна, которая воюет, не может вступить в НАТО.

"Потому что это означало бы, что и Польша, и Литва будут воевать, поэтому эту дискуссию следует отложить, это просто невозможно", – заявил Навроцкий.

Что касается Европейского Союза, то, как отметил польский президент, процессы вступления Польши и Литвы продолжались много лет, и многие вещи нужно было учитывать, в том числе влияние на экономический и бизнес-секторы.

"Конечно, я считаю, что Украина в будущем должна быть частью цивилизации, если мы хотим искать прилагательные, скажем, латинской или западной цивилизации. Однако, по моему мнению, сегодняшняя дискуссия о членстве Украины в Европейском Союзе является преждевременной", – сказал Навроцкий, добавив, что как президент Польши не участвует в таких дискуссиях и больше сосредотачивается на том, что поляки делают с 2022 года.

"Потому что поляки были первыми, кто предоставил Украине такую значительную поддержку в виде военной техники и принял миллион украинцев в Польшу, чтобы обеспечить социальную поддержку Украины. Поэтому мы, поляки, считаем, что урок солидарности мы выполнили как нельзя лучше и продолжаем это делать, чувствуя то, что сегодня переживает Украина из-за нападения Российской Федерации", – добавил он.

Примечательно, что на этот раз Навроцкий не упомянул о требовании урегулировать исторические споры прежде чем Польша согласится на вступление Украины в ЕС и НАТО – об этом он неоднократно говорил во время своей избирательной кампании.

Как сообщалось, в Польше выросло количество противников поддержки евроатлантической интеграции Украины, сейчас это почти 53%.