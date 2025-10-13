Трамп пока отказался от идеи о "Ривьере" в секторе Газы

Президент США Дональд Трамп заявил, что перед тем как воплощать в жизнь его идею по превращению Газы в "Ривьеру Ближнего Востока", "необходимо позаботиться о людях".

Заявление американского президента приводит телеканал NBC News, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Трамп, большая часть Газы была "разрушена" и напоминает "место сноса".

На вопрос, планирует ли он реализовать свои планы по превращению Газы в "Ривьеру Ближнего Востока", Трамп ответил: "Я пока не знаю насчет Ривьеры, потому что посмотрите, что у вас есть. Сначала нужно позаботиться о людях".

По его словам, процесс расчистки разрушенных зданий и завалов в Газе "начнется, по сути, практически сразу".

"Я имею в виду, что им придется начать со сноса большого количества разрушенных зданий, которые вы видите. Я имею в виду, что это очень разрушено", – сказал он.

Трамп сказал, что ему было бы интересно самому посетить Газу, добавив: "Я бы хотел хотя бы побывать там".

Он сказал, что верит в "большое чудо, которое произойдет в ближайшие десятилетия" в этом анклаве.

Напомним, зимой Трамп заявил, что США могут "взять под контроль" Газу и "сделать настоящую работу", превратив палестинскую территорию в "Ривьеру Ближнего Востока".

13 октября Трамп прибыл в Израиль на фоне того, как жители страны следят за процессом освобождения заложников из плена террористической группировки ХАМАС.

По состоянию на понедельник боевики ХАМАС освободили всех 20 живых заложников, которых удерживали в плену более двух лет.

Кроме того, Трамп утвердительно ответил, когда его спросили, можно ли считать войну в Газе официально завершенной.