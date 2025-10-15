Фицо рассказал, при каких условиях разблокирует одобрение 19-го пакета санкций против РФ

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо в среду провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Антониу Коштой, который, в частности, касался и одобрения 19-го пакета санкций против России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на Х.

По словам Фицо, в разговоре с Коштой он "выразил свое удивление тем, что Украина снова рассматривается как самая приоритетная тема вместо огромных экономических и политических проблем ЕС".

"Я несколько раз напомнил Коште, что не заинтересован в рассмотрении новых пакетов санкций против России, пока не увижу в выводах саммита Евросовета политические указания для Европейской комиссии о том, как решить кризис в автомобильной промышленности и проблему высоких цен на энергоносители, которые делают европейскую экономику абсолютно неконкурентоспособной", – написал он.

Словацкий премьер сказал, что не хочет, чтобы эти вопросы упоминались в выводах Европейского совета "общими фразами", тогда как "подробные решения и позиции посвящены помощи Украине и поддержке войны".

Он также пообещал Коште представить "гораздо более конкретные предложения" в отношении автомобильной промышленности и цен на энергоносители.

Как сообщалось, Словакия хочет, чтобы утверждение 19-го пакета санкций ЕС против России было вынесено на саммит лидеров Евросоюза, который состоится 23 октября, иначе отказывается его одобрять.

Также сообщалось, что юридическое утверждение нового пакета санкций может задержаться из-за спора, связанного с предложением Австрии добавить пункт о снятии санкций с активов, связанных с российским олигархом Олегом Дерипаской, чтобы компенсировать убытки банка Raiffeisen в России.