Украинская делегация в США встретилась с производителем ракет Tomahawk

Делегация украинских чиновников, которая находится с визитом в США, встретилась с представителями компании Raytheon, которая производит ракеты Tomahawk.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, информирует "Европейская правда".

Кроме Ермака, во встрече принимали участие премьер-министр Юлия Свириденко, секретарь СНБО Рустем Умеров, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица и посол Украины в США Ольга Стефанишина.

Украинская делегация также встречалась с представителями другой американской оборонной компании Lockheed Martin.

"Их технологии спасают жизни: F-16 и современные системы противовоздушной обороны защищают украинское небо, а их наступательные решения надежно поддерживают наши силы на фронте", – отметил Ермак.

Он добавил, что сотрудничество Украины с американскими компаниями "продолжает расти".

Украина стремится получить ракеты большой дальности Tomahawk.

Ожидается, что в конце этой недели президент США Дональд Трамп будет говорить с Владимиром Зеленским о Tomahawk.

В НАТО считают, что в случае поставки Tomahawk Украине это оружие не станет решающим, но будет иметь влияние на поле боя.

Также представитель НАТО очень скептически оценил возможный ответ РФ, несмотря на агрессивные заявления, звучащие из Москвы.