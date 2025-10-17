В Еврокомиссии говорят, что Путину не запрещен въезд в ЕС

В Еврокомиссии сообщили, что существующие санкции против руководства РФ не устанавливают запрета на въезд для главы Кремля и главы МИД, поэтому это не является препятствием для ожидаемой встречи Путина с Трампом в Будапеште.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказала пресс-секретарь по внешнеполитическим вопросам Анита Гиппер.

На ежедневном брифинге Еврокомиссии журналисты начали расспрашивать, не противоречит ли договоренность президента США Дональда Трампа с правителем РФ о встрече в Будапеште, столице Венгрии, существующим санкциям ЕС.

"Путин и Лавров – под санкциями о замораживании активов, но не запретом на поездки. Поэтому это их не касается... Встреча еще не подтверждена, мы не будем комментировать гипотетические сценарии. Но если она будет, то, сугубо по фактам – для них нет запрета на въезд", – сказала пресс-секретарь.

Ее также спросили, как самолет с главой Кремля может физически оказаться в Будапеште, учитывая, что ЕС закрыл свое воздушное пространство для российских самолетов, и означает ли это, что Еврокомиссии придется давать для этого отдельное исключение.

Она отметила, что для пролета самолета с Путиным соответствующее исключение должны будут предоставить отдельные страны-члены.

На вопрос об отношении Еврокомиссии к возможности встречи Трампа и Путина в Будапеште заместитель главного спикера ЕК Олоф Гилл сказал, что Еврокомиссия одобряет все, что приближает справедливый и устойчивый мир в Украине, и "если эта ожидаемая встреча поможет прогрессу в этом направлении – это будет позитивом".

Напомним, Трамп 16 октября впервые за почти два месяца поговорил с правителем РФ Владимиром Путиным, после чего объявил, что они планируют встречу в Будапеште – что стало бы первым появлением Путина в столице страны-члена ЕС за годы полномасштабной войны и требует его пролета над территорией других стран-членов.

Трамп после разговора заявил, что Путину "не понравилась" идея о предоставлении Украине Tomahawk, и высказал мнение, что сейчас "не идеальное время" для вторичных санкций, которые уменьшат доходы РФ от продажи энергоресурсов.

В Будапеште заверили, что "с уважением примут" правителя РФ, несмотря на ордер на его арест от Международного уголовного суда.

Также там отметили, что дату и конкретное место встречи Путина и Трампа еще не определили.