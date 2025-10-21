СМИ: встреча Рубио и Лаврова для подготовки переговоров лидеров отложена

Встреча госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, которая должна была состояться на этой неделе, отложена по неизвестным причинам.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

Собеседник из Белого дома сказал, что ожидаемая встреча Рубио и Лаврова на этой неделе отложена как минимум на некоторое время.

Возможной датой встречи госсекретаря и главы МИД РФ называли 23 октября. Она должна была состояться для подготовки новой личной встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште.

Конкретных причин откладывания встречи не называют, однако один из анонимных собеседников сказал, что это связано со слишком разными взглядами Рубио и Лаврова на то, каким может быть приемлемое завершение российско-украинской войны.

Один из источников сообщил CNN, что последний разговор Рубио и Лаврова показал, что россияне особо не изменили свои максималистские требования, и поэтому Рубио вряд ли будет рекомендовать продвигать планы по встрече Трампа и Путина. Считается вероятным, что он снова будет говорить с Лавровым на этой неделе.

Как сообщала "Европейская правда", президент США Дональд Трамп 16 октября впервые за почти два месяца поговорил с правителем РФ Владимиром Путиным, после чего объявил, что они планируют встречу в Будапеште – что стало бы первым появлением Путина в столице страны-члена ЕС за годы полномасштабной войны.

Звонок произошел перед приездом в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского на переговоры с Трампом, в которых одной из ключевых тем было возможное предоставление Украине ракет Tomahawk.

По данным СМИ, во время встречи с украинским лидером Трамп склонял его согласиться на требования Путина, а также рассуждал о предоставлении гарантий безопасности как Киеву, так и РФ, что смутило украинскую делегацию.

В то же время Трамп опроверг, что призывал Зеленского отдать РФ всю Донецкую область.

