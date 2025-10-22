Британия направила военных в Израиль для надзора за прекращением огня в Газе

Великобритания направила военный персонал в Израиль для помощи в надзоре за соблюдением режима прекращения огня в Газе.

Об этом сообщило издание Politico, пишет "Европейская правда".

Британские военные присоединятся к возглавляемой США многонациональной рабочей группе в Израиле, известной как Гражданско-военный координационный центр, который осуществляет мониторинг выполнения соглашения о прекращении огня и помогает координировать оказание гуманитарной помощи.

Представитель Министерства обороны Великобритании сообщил, что "небольшая группа британских офицеров-плановиков" уже интегрирована в центр, в частности заместитель командующего в звании генерал-майора, чтобы "обеспечить дальнейшее участие Великобритании в возглавляемых США планировочных мероприятиях, направленных на стабилизацию Газы после конфликта".

Правительство Кира Стармера активно поддерживает реализацию мирного плана Трампа, который в последние дни оказался под угрозой из-за вспышек насилия с обеих сторон конфликта.

По данным Израиля, в результате нападения боевиков ХАМАС в воскресенье погибли двое израильских солдат. В ответ Израиль нанес удары, во время которых погибли десятки палестинцев.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, который посетил Израиль, несмотря на это, заявил, что соглашение "продвигается лучше, чем ожидалось". Его визит имел целью поддержать прогресс в переговорах по второй фазе плана Трампа.

Кир Стармер подчеркнул, что Великобритания может сыграть ключевую роль в стабилизации ситуации в Газе – в частности, участвуя в процессе мониторинга и консультировании по разоружению ХАМАС, опираясь на опыт урегулирования конфликта в Северной Ирландии.

В то же время, по словам британских чиновников, вводить войска в Газу не планируют, и ни один из британских офицеров не будет направлен в зону боевых действий.

Отметим,

13 октября президент США и представители Египта, Катара и Турции подписали документ о прекращении войны в секторе Газы между Израилем и группировкой ХАМАС.

Сейчас администрация Трампа прилагает усилия для сохранения соглашения по сектору Газы, которое оказалось под угрозой из-за обстрелов Израилем позиций ХАМАС.