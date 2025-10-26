Туск считает Brexit одной из самых больших ошибок европейской истории

Премьер-министр Польши Дональд Туск сказал, что не до конца понимает решение бывшего главы британского правительства Дэвида Кэмерона организовать референдум о выходе из ЕС в 2016 году.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью The Sunday Times.

Туск сказал, что "никогда не изменит своего мнения о Brexit", который пришелся на то время, когда он был председателем Европейского совета.

"Я считаю, что это одна из самых больших ошибок в нашей (общей европейской. – Ред.) истории. И сегодня, по моему мнению, это гораздо более очевидно", – добавил он.

По мнению польского премьера, Великобритания является не только частью, но и источником ценностей и принципов Европы.

"Когда в начале 90-х годов мы здесь, в Польше, говорили о нашем будущем членстве в ЕС, одним из самых сильных аргументов в пользу вступления Польши в ЕС был тот факт, что Великобритания была его частью", – вспомнил Туск.

По словам главы правительства Польши, он по-прежнему уважает Дэвида Кэмерона, но до сих пор не может понять, как тот мог так легкомысленно рискнуть судьбой своего государства.

"Я не собираюсь никого обвинять, потому что это было самостоятельное решение ваших граждан. Но Кэмерон был очень откровенен со мной. Он был абсолютно уверен, что выиграет референдум, и это была одна из самых больших ошибок в нашей истории – организовать референдум с иллюзией, что он обязательно выиграет, а причина для этого была очень незначительной", – сказал он.

Великобритания официально покинула ЕС 31 января 2020 года.

Большинство граждан четырех стран-членов ЕС готовы поддержать возвращение Великобритании в ЕС, но только при условии, что страна полностью присоединится к основной политике Евросоюза.

Другой опрос в конце 2024 года показал, что большинство британцев, проголосовавших за выход страны из ЕС, сейчас согласились бы на возобновление свободных поездок между ЕС и Великобританией для доступа к единому рынку.