Подростками, которые издевались над украинцем во Вроцлаве, оказались граждане Украины

Подростками, которые во Вроцлаве заманили в ловушку украинца и поиздевались над ним и сняли это на видео, оказались также граждане Украины.

Как пишет "Европейская правда", это подтвердила польская полиция, информирует TVN 24.

В среду во второй половине дня представитель вроцлавской полиции комиссар Войцех Яблонский подтвердил, что в состав группы из семи человек, совершивших преступление, входят только граждане Украины. Все они знали друг друга "по месту работы, проживания или школе".

"Трем из этих преступников предъявлены обвинения, в частности, в избиении, причинении телесных повреждений и оскорблении. Остальные лица, учитывая то, что они не достигли 17-летнего возраста, будут отвечать перед судом по делам семьи", – заявила представительница пресс-службы вроцлавской полиции.

Напомним, полиция Вроцлава сообщила 1 октября, что проводит расследование инцидента, который произошел в сентябре, когда группа подростков заманила 23-летнего украинца в ловушку, а затем жестоко избила и унизила его.

Молодые люди создали в социальных сетях фальшивый профиль, выдавая себя за 16-летнюю девушку, якобы заинтересованную в сексуальных контактах, а затем договорились с мужчиной о встрече.

Злоумышленники избили его, побрили ему голову и нарисовали на лице символы нацистского характера. Весь инцидент был записан на видео с целью дополнительного унижения.

