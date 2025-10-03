Швейцарская армия усиливает системы защиты от беспилотников

Швейцария заявила в пятницу, что усиливает свои системы защиты от беспилотников для защиты военной инфраструктуры после недавнего увеличения количества инцидентов с беспилотниками в Европе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Швейцарская армия поручила федеральному управлению оборонных закупок, armasuisse, приобрести системы после успешных полевых испытаний этим летом, сообщило правительство.

"На основе этих выводов и в ответ на растущее количество случаев с беспилотниками армия поручила вооруженным силам приоритетно закупать системы защиты от микро– и мини-дронов", – говорится в заявлении правительства.

Кроме того, armasuisse подписала рамочные соглашения с тремя поставщиками на поставку коммерческих мини-дронов, аксессуаров и услуг на общую сумму около 108 миллионов швейцарских франков (136 миллионов долларов), добавили в правительстве.

Это заявление было сделано на следующий день после того, как министр обороны Швейцарии Мартин Пфистер встретился со своим немецким коллегой и предупредил о растущей угрозе, которую представляют беспилотники.

В пятницу беспилотники, замеченные ночью в аэропорту Мюнхена, привели к отмене и перенаправлению десятков рейсов.

В Бельгии ведут расследование относительно появления неизвестных пятнадцати беспилотников над военной базой на востоке страны.