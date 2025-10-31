Россия обнародовала ответ на 19-й пакет санкций ЕС

Россия в ответ на 19-й пакет антироссийских санкций ЕС объявила о расширении списка европейцев, которым запрещен въезд в РФ.

Об этом МИД России сообщил на своем сайте 31 октября, пишет "Европейская правда".

В ведомстве назвали последний пакет санкций ЕС, как и все предыдущие, нелегитимным и заявили, что в ответ на эти "недружественные действия" российская сторона расширила список представителей евроинститутов, стран-членов Евросоюза и ряда европейских государств, которым запрещен въезд на территорию РФ.

Речь идет, в частности, о сотрудниках силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций, граждан стран-членов Евросоюза и других западных государств, отвечающих за военную поддержку Украины.

Напомним, Евросоюз утром 23 октября окончательно утвердил 19-й пакет санкций против России.

Он, в частности, предусматривает запрет импорта российского СПГ через 6 месяцев для краткосрочных контрактов и с 1 января 2027 года – для долгосрочных контрактов.

Также пакет содержал санкции против еще 117 танкеров "теневого флота" РФ, что увеличило общую численность подсанкционных судов до 558.

В следующий, 20-й пакет санкций Европейского Союза против России должны войти дополнительные тарифы на товары из РФ и Беларуси, а также санкции против российской энергетики и финансовых институтов.