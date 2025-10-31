Рубио назвал фейком сообщения о подготовке ударов США по объектам в Венесуэле

Госсекретарь США Марко Рубио назвал ложными сообщения СМИ о том, что президент США Дональд Трамп якобы принял решение об ударах по военным объектам в Венесуэле.

Об этом Рубио написал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Ранее в пятницу газета Miami Herald сообщила, что администрация Трампа решила атаковать военные объекты в Венесуэле, и что удары могут быть нанесены в любой момент.

Запланированные атаки якобы должны были быть направлены на уничтожение военных объектов, которые используются для незаконного оборота наркотиков.

"Ваши „источники", которые утверждают, что "знают о ситуации", обманули вас, заставив написать фейковую статью", – написал Рубио.

Дональд Трамп также опроверг, что принял решение о ударах по военным объектам в Венесуэле.

Как сообщалось, в Германии опасаются, что антинаркотические действия Трампа направят картели в Европу.