Трамп назвал предложение Путина по контролю над ядерным оружием "хорошей идеей"

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что предложение главы России Владимира Путина добровольно сохранить ограничения на развернутые стратегические ядерные вооружения "звучит как хорошая идея".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

В прошлом месяце Путин предложил добровольно сохранить ограничения на размер двух крупнейших ядерных арсеналов мира, установленные в соглашении СНВ-III, которое теряет силу в феврале, если США сделают то же самое.

"Мне это кажется хорошей идеей", – сказал Трамп журналистам, выходя из Белого дома, когда его спросили о предложении Путина.

На прошлой неделе посол России в ООН Василий Небензя заявил, что Москва все еще ждет ответа Трампа на предложение Путина.

Любое соглашение о продлении ограничения ядерного оружия будет контрастировать с нарастанием напряженности между США и Россией после встречи Трампа и Путина на Аляске в середине августа, учитывая сообщения о вторжении российских беспилотников в воздушное пространство НАТО.

В видеоролике, опубликованном в воскресенье, Путин предупредил, что решение США поставить Украине ракеты Tomahawk большой дальности для ударов по глубине России разрушит отношения Москвы с Вашингтоном.

СНВ-III – договор, который Россия и США заключили в 2010 году для контроля за так называемыми стратегическими наступательными вооружениями, то есть стратегическим ядерным оружием и его носителями. Действие договора несколько раз продлевалось, в последний раз – в 2020 году.

В феврале 2023 года Владимир Путин объявил о "приостановке" участия России в Договоре о СНВ-III – хотя документ и не предусматривает такого механизма, но этот шаг произошел на фоне ядерного шантажа Запада со стороны Москвы. При этом РФ и дальше остается стороной договора.