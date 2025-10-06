В ЕС ищут около 133 млрд евро для Киева на 2026-27, "иначе будет коллапс Украины"

Чтобы покрыть бюджетные и военные потребности Украины в 2026 и 2027 годах, требуется около 133 млрд евро – иначе это приведёт к "коллапсу" украинских усилий в войне с Россией. В связи с этим Европейский союз ищет пути предоставить Киеву эти средства, в том числе через механизм "репарационных займов" на базе замороженных российских активов.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" сообщил осведомлённый чиновник ЕС на условиях анонимности.

Евросоюз ищет возможности предоставить Украине в 2026-2027 годах около 133 млрд евро финансовой и военной помощи, чтобы не допустить ухудшения её позиций в войне с Россией.

"Чтобы Украина могла противостоять агрессии, ей нужны ресурсы. И это очень значительные ресурсы. По предварительным оценкам МВФ, помимо существенных потребностей в военной помощи, Украине потребуется около 52-53 млрд евро бюджетной поддержки на 2026-2027 годы", – сообщил собеседник "Европейской правды".

По его словам, эта цифра является приблизительной, а "оценить военные потребности ещё сложнее".

"Во время войны военная поддержка Украины может составлять около 60 млрд долларов США в год, а в мирное время – около 25 млрд. В зависимости от развития боевых действий эти расходы могут достичь примерно 80 млрд долларов за два года. И это – в дополнение к упомянутым 53 млрд евро бюджетной поддержки", – пояснил европейский чиновник.

Таким образом, общая сумма внешней поддержки, необходимой Украине в 2026-2027 годах, может достигнуть 133 млрд евро.

"Если такую поддержку не предоставить, это, скорее всего, приведёт к коллапсу Украины, что, в свою очередь, создаст серьёзную угрозу безопасности всей Европы", – подчеркнул собеседник "ЕвроПравды".

Он отметил изменение позиции Соединённых Штатов в вопросе финансовой поддержки Украины и заявил, что "рассчитывать на значительные американские взносы больше нельзя".

"Именно в этом контексте мы вновь вернулись к вопросу о замороженных российских активах – и, кажется, нашли способ это реализовать. Еврокомиссия пока не имеет готового предложения по этому поводу, но важно сразу подчеркнуть: речь ни в коем случае не идёт о конфискации", – сообщил чиновник.

Он напомнил о предложении, озвученном президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, относительно предоставления Украине "репарационных займов" на базе замороженных активов РФ.

По его словам, эта инициатива основывается на решении Европейского совета от 17 октября 2024 года, где чётко указано, что в соответствии с законодательством ЕС активы России должны оставаться замороженными до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессивную войну против Украины и не компенсирует нанесённые ущербы.

Собеседник "Европейской правды" сообщил, что в настоящее время ведутся переговоры с государствами-членами ЕС и внешними партнёрами о концепции "репарационных займов" для Украины и путях их реализации.

Он предположил, что конкретное предложение Еврокомиссии будет сформулировано после того, как лидеры стран ЕС обсудят этот вопрос во время заседания Европейского совета в Брюсселе 23–24 октября.

Как сообщала "Европейская правда", канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ожидает решения об использовании замороженных российских активов для дальнейшей помощи Украине уже в этом месяце.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее признала, что предоставление "репарационного займа" Украине вызывает сомнения у многих стран-членов ЕС. Среди сторонников этой идеи – Германия, Швеция и Финляндия.

Копенгаген также считает, что это можно реализовать, несмотря на юридическую сложность вопроса.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер обратился к другим лидерам ЕС с просьбой предоставить гарантии, что они разделят риски, если замороженные российские активы, находящиеся в его стране, будут использованы для финансирования кредитов Украине.

Венгрия не поддерживает идею предоставления Украине "репарационных займов" на основе средств, полученных от замороженных активов России.