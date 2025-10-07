FT: ЕС достиг соглашения об ограничении поездок российских дипломатов

Правительства стран ЕС договорились ограничить передвижения российских дипломатов в пределах Европейского Союза в ответ на рост числа диверсий, которые, по разведданным, часто возглавляют шпионы под дипломатическим прикрытием.

Об этом сообщило издание Financial Times, пишет "Европейская правда".

Согласно предложенным правилам, российские дипломаты, работающие в столицах стран ЕС, будут обязаны сообщать другим правительствам о своих планах поездок перед тем, как пересечь границу страны, где они аккредитованы.

Инициатива, которую продвигает Чехия, является частью нового пакета санкций, который готовит Брюссель в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину.

Для принятия пакета требуется единодушная поддержка государств-членов. По словам двух лиц, осведомленных о переговорах, Венгрия – последняя страна, которая выступала против этой меры – сняла свое вето.

По данным разведки ЕС, российские шпионы, выдающие себя за дипломатов, часто руководят агентурой или операциями за пределами страны, где они аккредитованы, чтобы избежать надзора контрразведки.

Правительство Чехии настаивает на введении таких ограничений еще с мая прошлого года. Прага уже запретила въезд нескольким российским дипломатам, подозреваемым в причастности к разведывательной деятельности. Впрочем, сотни дипломатов по-прежнему аккредитованы в соседней Австрии – и оттуда могут легально пересекать границу с Чехией.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что ограничения необходимы для восстановления принципа взаимности.

"Нет смысла в том, чтобы российский дипломат, аккредитованный в Испании, мог приехать в Прагу, когда ему вздумается. Мы должны применять строгую взаимность в выдаче краткосрочных дипломатических виз в соответствии с Венской конвенцией", – сказал Липавский изданию.

30 сентября правительство Чехии приняло решение запретить въезд российским дипломатам и владельцам служебных паспортов, не имеющим национальной аккредитации от Праги.

Впрочем, юридическое утверждение нового пакета санкций может задержаться из-за спора, связанного с предложением Австрии добавить еще один пункт, который предусматривает снятие санкций с активов, связанных с российским олигархом Олегом Дерипаской, чтобы компенсировать убытки, которые австрийский банк Raiffeisen понес в России.

По словам чиновников, послы по меньшей мере из двенадцати других столиц на прошлой неделе заявили, что не поддержат пакет, если в него будет включено австрийское предложение. Дальнейшие переговоры должны состояться в среду.